Это открытие помогло понять, почему ядро Красной планеты не так велико, как предполагалось ранее.

В 2021 году ученые использовали для изучения Марса InSight, роботизированный спускаемый аппарат для изучения внутренних частей планеты.

Как пишет The New York Times (NYT), космический корабль прослушал достаточное количество марсианских землетрясений, чтобы составить представление о слоеной природе марсианского подземного мира. По данным InSight, кора и мантия не были особенно странными, однако ядро было слишком большим и не очень плотным для такой маленькой планеты. Некоторым исследователям эти измерения не казались правдоподобными.

Доктор Амир Хан, геофизик из ETH Zurich в Швейцарии, подробно изучил данные InSight и отметил, что ученые кое-что упустили и ядро Марса все-таки маленькое.

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Издание отмечает, что две группы ученых, независимо друг от друга, переоценили сейсмические данные InSight, и пришли к выводу, что ядро Марса не на столько большое, как предполагалось ранее. Первоначальная оценка была ошибочной из-за необнаруженного океана расплавленной породы глубиной от 90 до 125 миль, из-за чего нижележащее ядро казалось больше, чем оно есть на самом деле.

Но глубокое море магмы, скрытое под твердой мантией Марса и поддерживаемое расплавленными радиоактивными элементами, является экзотикой. "Его не существует на Земле", - сказал доктор Хан и добавил, что обнаружение может потребовать переосмысления хаотичной эволюции Красной планеты.

Ранее исследователи выяснили, что ядро Марса имеет радиус около 1140 миль, что позволяет предположить, что оно не очень плотное. Однако теперь ученые установили, что радиус жидкого ядра составляет около 1000 миль и это более плотный, богатый железом шар с меньшим количеством более легких элементов.

Спустя четыре года после запуска космический корабль InSight закончил свою миссию и был уничтожен в 2022 году. Но ученые полагают, что открытие этого океана магмы, вероятно, не станет последним сюрпризом миссии и это только начало.

Другие новости о Марсе

Ученые впервые смогли определить, из чего состоит ядро Марса. Разгадать состав ядра помогли землетрясения, которые регулярно происходят на Марсе. Согласно сейсмическим данным, полученным с помощью посадочного модуля НАСА InSight, ядро Марса представляет собой жидкий сплав железа с удивительно большим количеством серы и кислорода.

А 17 октября ученые выяснили вероятную причину крупнейшего в истории землетрясения на Марсе.

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