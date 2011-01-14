Украинская аудитория Интернета превысила 20 млн.

Размер украинской аудитории пользователей Интернета (уникальные браузеры, сделавшие больше одного просмотра страницы (хита) за текущий месяц и браузеры, которые просматривали страницы в этом и в прошлом месяце) в декабре 2010 года увеличился на 6% по сравнению с ноябрем 2010 года и составил 20,71 млн. человек.

Такие результаты приводятся в отчете украинского портала Bigmir)net «Глобальная статистика украинского Интернета» за декабрь 2010 года, которым располагает УНИАН.

Согласно отчету, географически, как и прежде, лидирует Киевский регион. Его доля составила 55,54% от общей аудитории. Далее в порядке убывания следуют такие крупные регионы: Харьков (6,76%), Донецк (6,07%), Одесса (5,59%), Львов (5,59%), Днепропетровск (4,77%), Крым (2,38%), Луганск (1,34%). Их суммарная доля составляет 33%.

На остальные регионы приходится 10,8% от всей украинской аудитории Интернета. При этом наименьшая активнось в декабре наблюдалась в Ривненской, Житомирской и Ивано-франковской области, где насчитывалось всего 0,27%, 0,24% и 0,16% соответственно от общей аудитории Интернета.

Общее время, проведенное украинскими пользователями Интернета в глобальной сети в декабре 2010 года, составило более 4,66 млрд. минут, что на 5,12% больше, чем в предыдущем месяце.