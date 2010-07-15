Южная Корея поставила на границе патрульных роботов

Южная Корея разместила на границе с КНДР двух патрульных роботов, которые должны будут вести наблюдение за демилитаризованной зоной, сообщает Лента.ру со ссылкой на Defense News. Роботы-часовые способны самостоятельно вести наблюдение за границей, а также обнаруживать нарушителей и открывать по ним огонь. Машины оснащены системой распознавания голоса. Роботы способны обнаруживать нарушителей по тепловому следу и при помощи сенсоров движения.

Размещение роботов на границе с Северной Кореей является частью программы их испытаний. В случае, если эффективность новых "пограничников" будет подтверждена, Южная Корея сформирует несколько роботизированных подразделений для контроля за демилитаризованной зоной. Стоимость одного робота составляет 400 миллионов вон (330 тысяч долларов). В настоящее время машины несут боевое дежурство на посту в центральной части демилитаризованной зоны.

Как уточняет AFP, южнокорейские роботы-часовые не обладают автономностью и управляются из контрольного центра оператором. Это необходимо для распознавания обнаруженных целей. Решение об открытии огня по нарушителю принимает оператор - отдав соответствующую команду, он может задействовать обстрел цели автоматами или 40-миллиметровыми гранатами.

В настоящее время в Южной Корее ведется разработка новой разновидности боевого робота, который в перспективе сможет заменить солдат. Эта машина будет отличаться от роботов-часовых большей автономностью. Других сведений о перспективной разработке пока не сообщается.

Демилитаризованная зона, определенная ООН в 1953 году, проходит в районе 38-й параллели и отделяет обе Кореи друг от друга.