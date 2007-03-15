Porsche готовит самую мощную версию купе 911 (фото)

Компания Porsche заканчивает дорожные испытания новой, самой мощной версии купе Porsche 911, которая получит название 911 GT2. Этот автомобиль будет построен на базе турбированного Porsche 911 Turbo, но станет заметно легче и быстрее него.

Как ожидается, новый 911 GT2, в отличие от полноприводного 911 Turbo, будет иметь привод только на заднюю ось, что позволит снизить потери в трансмиссии, а также вес автомобиля. Кроме того, новинка оснастят облегченным кузовом с каркасом безопасности, в результате чего 911 GT2 станет примерно на 90 килограммов легче базовой модели 911 Turbo. Наконец, это купе планируется комплектовать форсированным до 500-525 лошадиных сил турбомотором.

Узнать новинку на улице можно будет по новому переднему бамперу с оригинальным оформлением центрального воздухозаборника и светодиодным "противотуманкам", а также по массивному антикрылу сзади и новому заднему бамперу с множеством вентиляционных прорезей.

Дебют нового Porsche 911 GT2, как ожидается, состоится осенью на автосалоне во Франкфурте.

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