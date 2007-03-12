Появились «шпионские» снимки Opel Vectra 2008 года (фото)

До премьеры будущего флагмана Opel остается еще около года. Но в сети появились первые «шпионские» снимки прототипа нового Opel Vectra. Он был замечен папарацци во время испытаний на пустынной пригородной трассе на севере Швеции.

Автомобиль четвертого поколения сделан на платформе Epsilon 2. Следуя общей тенденции, он стал еще шире и выше. Размер имеет особое значение для машин в этом сегменте. Одноклассники Vectra – Volkswagen Passat и Ford Mondeo – неизменно набирают в габаритах, задавая новые, более высокие стандарты своему сопернику.

Несмотря на то что на снимках будущая новинка щеголяет в камуфляже, очевидно, что многие черты она позаимствовала у концепта GTC, представленного на автосалоне в Женеве в этом году.

Opel Vectra выпускается с 1988 года. Первыми появились версии в кузове седан и хетчбэк. Через несколько лет был сделан универсальный вариант автомобиля. За годы существования Vectra сменил три поколения, прошел ряд рестайлингов, получил в свое пользование целый арсенал бензиновых и дизельных моторов. Vectra третьего поколения выпускается в Руссельхайме (Германия) с 2002 года. Он всегда был ориентирован на европейские рынки. Здесь этот крупный семейный «гражданин» полюбился автомобилистам своим серьезных характером, удобным салоном и большим багажным отделением.

Однако время не стоит на месте. Недостаточно оказалось недавнего легкого фейслифта. Дизайн Vectra 2009 получился еще живее и спортивнее. На смену грубым, квадратным элементам кузова, столь присущим Vectra, наконец пришли более округлые и более приятные глазу формы. Вслед за Astra и кроссовером Antara модель получила более внушительную переднюю часть. Стали крупнее решетка радиатора и передний бампер. Новая передняя оптика придала автомобильному «выражению лица» определенную агрессию и азарт. А профиль нового авто стал подчеркнуто стремительным.

Инженеры обещают «одарить» новую модель улучшенными ходовыми характеристиками, сделать ее более маневренной. Они рассчитывают, что будущий флагман марки сможет выступать наравне с традиционно более спортивными Mazda6 и Honda Accord.

Впервые будет представлена полноприводная версия Vectra. Станет шире линейка двигателей Vectra 2009. Она будет включать 200-сильный 2,7-литровый турбодизель и 2,8-литровый бензиновый V6. Дизельный мотор снабжен автоматической системой управления клапанами и сажевым фильтром. С таким сердцем новая Vectra может разогнаться до 100 км/ч меньше чем за восемь секунд. А максимальная скорость автомобиля – около 250 км/ч.

Однако самые главные изменения спрятаны в салоне. Конструкторы обратили особое внимание на комфорт внутри автомобиля. Здесь теперь еще просторнее, оснащение стало богаче, а отделка из материалов более высокого качества.

Топовые модификации оборудуются системой Traffic Assist. Задача электроники – помогать водителю в пути. Оборудованная специальными сенсорами и камерами, машина может «видеть», что происходит на проезжей части, отслеживать линию разметки, предупреждающие знаки и многое другое.

Дебют флагмана должен состояться на автосалоне в Женеве в 2008 году. А в продажу Opel Vectra 2009 поступит в конце 2008 года. Точная стоимость нового автомобиля пока не известна. Но, предположительно, его цена составит не менее 40 тысяч долларов.

Газета.ру