Японская телекомпания хочет попасть в кабельные сети Украины

Японская языковая корпорация, общественная телерадиокомпания NHK выражает желание ретранслировать в кабельных сетях Украины программы „NHK World TV”.

Об этом сообщил директор по вопросам международной дистрибуции в Европе, Африке и на Среднем Востоке „NHK World TV” Кейжи ЙОКОЯМА во время встречи с представителями Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания - заместителем председателя Нацсовета Ларисой МУДРАК, начальником лицензионного управления Людмилой ЗАПОРОЖЕЦ и заведующим сектора международных связей Людмилой ВАСИЛЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацсовета, японская языковая корпорация, общественная телерадиокомпания NHK состоит из двух эфирных телеканалов („NHK General TV” и „NHK Educational TV”), трех спутниковых („NHK BS-1”, „NHK BS-2” и „NHK Hi-Vision”) и трех каналов радиовещания („NHK Radio 1”, „NHK Radio 2” и „NHK FM”).

Общественная телерадиокомпания осуществляет деятельность на основе закона „О NHK”.

NHK не транслирует рекламу, не осуществляет коммерческой деятельности, единственным источником прибыли является ежемесячная плата за просмотр телепрограмм, которая вносится телезрителями. „NHK World TV” осуществляет вещание на английском языке.

В настоящее время программы этого, единственного в Японии, общественного телевидения можно смотреть через спутники во всем мире, три спутника расположены в Европе. Однако, как заявил К.ЙОКОЯМА, корпорация стремится расширить сети вещания и иметь возможность ретранслировать свои программы и в кабельных сетях Украины.

Л.МУДРАК и Л.ЗАПОРОЖЕЦ проинформировали представителя иностранного телевидения о законодательных условиях, на которых возможно осуществлять ретрансляцию в кабельных сетях Украины, и предоставили необходимую информацию для дальнейшего изучения этого вопроса корпорацией NHK.