Защита прав роботов: sci-fi или реальность?

Экспертная группа, в которую входят футурологи и писатель-фантаст, занялась созданием кодекса, определяющего этику и мораль общения с роботами, их роль и функции в обществе, сообщает BBC News. Разработка документа заказана южнокорейским Министерством коммерции, индустрии и энергетики. Ожидается, что кодекс будет готов еще до конца 2007 года.

Кодекс будет содержать правила управления и обращения с роботами, предотвращения их нелегального использования и защиты данных, принадлежащих роботам. "Также в кодексе могут быть отражены три закона робототехники Айзека Азимова", - сообщил один из членов экспертной группы.

Власти Южной Кореи считают робототехнику ключевым элементом экономики страны и тратят миллионы долларов на исследования в этой области. "Правительство планирует определить этические аспекты общения с роботами, их роль и общественную функцию, поскольку в ближайшем будущем искусственный интеллект станет реальной частью человеческого общества", - сообщил представитель министерства.

Над этикой и моралью роботизированного общества задумались не только корейцы. Созданием подобного кодекса также занимается Европейская сеть исследования робототехники. "В XXI веке человечество впервые столкнется с чужеродным разумом - роботами. Это будет событие в этической, социальной и экономической сферах деятельности человека", - говорится в материалах исследователей. А ученые из Великобритании считают, что через 50 лет роботы будут претендовать на такие же права, как у человека.

Лента.ру