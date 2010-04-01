В ЕС новая система контроля за движением подакцизных товаров

С 1 апреля в ЕС начинает работать новая электронная система контроля над движением подакцизных товаров.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Согласно сообщению, новая система, которая заменит действующую “бумажную” систему, призвана уменьшить административные барьеры для трейдеров, упростить процедуры оформления и улучшить мониторинг уплаты акцизов на такие товары, как алкоголь, табачные изделия и энергетические ресурсы.

Согласно законодательству ЕС, акцизы на алкоголь, табачные изделия и энергетические ресурсы должны платиться в пункте назначения этих товаров. Для обеспечения полноценной уплаты акцизных сборов в ЕС существует система контроля над движением товаров, акцизы за которые еще не оплачены. До последнего времени поставщик таких товаров должен был оформлять специальный сопроводительный административный документ, который прилагался к партии товара.

Начиная с 1 апреля, бумажный документ может быть заменен электронным сопровождающим документом, который будет пересылаться в электронном виде покупателю подакцизных товаров. При получении грузов покупатель сразу же будет получать счет на уплату акцизных сборов.

Еврокомиссия отмечает, что новая электронная система даст возможность более качественно отслеживать движение подакцизных товаров и более эффективно противодействовать возможным мошенничествам с уплатой акцизов.

Страны-члены ЕС имеют возможность постепенно присоединяться к системе до 1 января 2011 года.

По оценкам Еврокомиссии, ежегодно около 100 тысяч трейдеров оформляют около 4,5 млн. накладных на подакцизные товары.