Нью-Йорк создаст первую систему защиты от ядерного терроризма

Нью-Йорк станет первым городом США, вокруг которого создадут систему защиты от ядерного терроризма, сообщает "Нью-Йорк Таймс".

Система будет представлять собой кольцо радиусом в 50 миль, по окружности которого на дорогах, мостах, терминалах, в туннелях будут установлены детекторы, определяющие ядерные материалы.

Это будет первая попытка США создать систему зашиты от возможных террористических атак с применением ядерных материалов или так называемых "грязных бомб".

РИА "Новости"