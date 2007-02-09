Нью-Йорк создаст первую систему защиты от ядерного терроризма
22:47, 09 февраля 2007Наука и IT
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Как перехватывать "грязные бомбы"?
Нью-Йорк станет первым городом США, вокруг которого создадут систему защиты от ядерного терроризма, сообщает "Нью-Йорк Таймс".
Система будет представлять собой кольцо радиусом в 50 миль, по окружности которого на дорогах, мостах, терминалах, в туннелях будут установлены детекторы, определяющие ядерные материалы.
Это будет первая попытка США создать систему зашиты от возможных террористических атак с применением ядерных материалов или так называемых "грязных бомб".
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