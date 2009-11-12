Кабмин ограничил доступ к Госреестру избирателей

Кабинет министров установил доступ органов администрирования Государственного реестра избирателей к статистическим данным реестра в режиме чтения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, по словам министра Николая ОНИЩУКА, соответствующие изменения в типовые положения об органах ведения Государственного реестра избирателей и о региональных органах администрирования реестра внесены постановлением Кабмина, которое было принято сегодня, 11 ноября, на правительственном заседании.

По словам министра юстиции, проект постановления был разработан Министерством юстиции для обеспечения реализации Закона от 21 августа 2009 года № 1616-VI “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выборов Президента Украины”.

Так, доступ к статистическим данным в режиме чтения предоставлен органам администрирования Госреестра с тем, чтобы обеспечить возможность выполнения возложенных на них обязанностей, при этом избежать копирования информации данных избирателей, которая является конфиденциальной. В режиме чтения невозможно также внесение изменений в Государственный реестр избирателей, пояснил Н.ОНИЩУК.

Кроме того, принятые изменения касаются образования органов администрирования Государственного реестра избирателей в Автономной Республике Крым; ими унормировано назначение и освобождение от должностей руководителей и работников органов ведения и администрирования Государственного реестра избирателей и тому подобное.