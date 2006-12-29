Chrysler показал пятиметровый ”хэтчбек” (фото)

Компания Chrysler распространила первые официальные фотографии нового концепт-кара, получившего название Nassau. Эта новинка с необычным типом кузова "shooting break" в профиль напоминает огромный хэтчбек, однако построена она на платформе модели Chrysler 300C, а ее длина составляет почти пять метров.

Серийных аналогов у этого автомобиля, фактически нет. В Европе аналогичным типом кузова оснащались лишь Opel Signum да Renault Vel Satis. Правда, в отличие от своих европейских аналогов, Chrysler Nassau оснащается куда более мощным мотором - 425-сильным V8 серии HEMI, объемом 6,1 литра. С нуля до ста километров в час такой автомобиль может ускоряться за пять секунд, а его максимальная скорость достигает 265 километров в час.

Можно напомнить, что под именем Chrysler Nassau в 2000 году был представлен предсерийный прототип нового Chrysler 300C, который затем отправился в массовое производство, а в 60-е годы прошлого века точно так же называлось серийное полноразмерное купе.

Лента.ру