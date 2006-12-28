Индия остается раем для хакеров и спамеров
Результаты исследования
Департамент информационных технологий Индии обнародовал результаты исследования, согласно которым эта страна лидирует по количеству хакеров.
Только за первую половину 2006 года взломаны 39 сайтов "gov.in", 81 сайт "co.in" и 158 сайтов того же домена ("net.in", "nic.in", "ernet.in" и другие). В общей сложности "компьютерные пираты" взломали тысячу 752 сайта, 15,9% которых находятся в домене ".in", 67,5 % - в домене ".com". Для сравнения, в 2005 году было взломано всего 373 сайта.
Кроме того, по словам главы лаборатории Symantec в Пуне (штата Махараштра) Прабхата Сингха, в уходящем году Индия заняла 18 место в рейтинге стран, граждане которых замечены в спамерских рассылках.
В общей сложности индийские спамеры продуцируют примерно 1% спама, который рассылают по всему миру. В то же время, по данным лаборатории, спамом являются 76% всех писем, которые отправлены из Индии.
Чаще всего хакеры в Индии с помощью большого количества обращений к серверу вызывают ошибку переполнения буфера, благодаря которой злоумышленник может выполнить любую программу на стороне сервера.
Самым частым компьютерным вирусом стал так называемый Jeefo.
"Чемпионом" по атакам на индийские и остальные почтовые ящики традиционно является США (68% атак в Индии и 51% - по всему миру). Наиболее часто подвергаются атакам компьютеры в Мумбаи (38%), Дели (25%) и Бангалоре (15%), что связано как с количеством пользователей в этих городах, так и уровнем антиспамерских программ, говорят эксперты.