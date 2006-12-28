Индия остается раем для хакеров и спамеров

Департамент информационных технологий Индии обнародовал результаты исследования, согласно которым эта страна лидирует по количеству хакеров.

Только за первую половину 2006 года взломаны 39 сайтов "gov.in", 81 сайт "co.in" и 158 сайтов того же домена ("net.in", "nic.in", "ernet.in" и другие). В общей сложности "компьютерные пираты" взломали тысячу 752 сайта, 15,9% которых находятся в домене ".in", 67,5 % - в домене ".com". Для сравнения, в 2005 году было взломано всего 373 сайта.

Кроме того, по словам главы лаборатории Symantec в Пуне (штата Махараштра) Прабхата Сингха, в уходящем году Индия заняла 18 место в рейтинге стран, граждане которых замечены в спамерских рассылках.

В общей сложности индийские спамеры продуцируют примерно 1% спама, который рассылают по всему миру. В то же время, по данным лаборатории, спамом являются 76% всех писем, которые отправлены из Индии.

Чаще всего хакеры в Индии с помощью большого количества обращений к серверу вызывают ошибку переполнения буфера, благодаря которой злоумышленник может выполнить любую программу на стороне сервера.

Самым частым компьютерным вирусом стал так называемый Jeefo.

"Чемпионом" по атакам на индийские и остальные почтовые ящики традиционно является США (68% атак в Индии и 51% - по всему миру). Наиболее часто подвергаются атакам компьютеры в Мумбаи (38%), Дели (25%) и Бангалоре (15%), что связано как с количеством пользователей в этих городах, так и уровнем антиспамерских программ, говорят эксперты.

РИА "Новости"