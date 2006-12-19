Google займется выпуском мобильных телефонов

Интернет-гигант Google совместно с крупнейшим британским телекоммуникационным оператором фирмой Orange планируют заняться выпуском мобильных телефонов. В рамках проекта, стоимость которого оценивается в несколько миллиардов долларов, компании создадут компактное переговорное устройство, рассчитанное, помимо голосовой связи, на работу с интернетом, сообщает агентство France Presse.

Новые мобильники будут выпускаться под брендом Google и будут поставляться с предустановленным программным обеспечением от этой компании. Выпуском разработанных специалистами Orange и Google мобильных телефонов займется тайваньская фирма HTC, специализирующаяся в области создания смартфонов и PDA.

Исполнительные директоры Orange (принадлежащей европейской France Telecom) в данный момент обсуждают условия сделки в штаб-квартире Google, расположенной в Кремниевой долине, уточняет британская газета The Observer.

Лента.ру