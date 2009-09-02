В сетях операторов началась фиксация нелегальных телефонов

До 1 сентября 2009 года операторы мобильной связи должны были завершить формирование списков кодов IMEI мобильных телефонов в своих сетях для передачи этих списков в Государственное предприятие «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР).

Такой порядок определен решением Национальной комиссии по вопросам регулирования связи №1339 от 5 февраля 2009 года «Об утверждении Порядка реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств».

Согласно решению №1339, операторы мобильной связи должны до 30 сентября 2009 года подать в УГЦР коды ІМЕІ терминалов, которые обслуживались такими операторами по состоянию на 1 сентября 2009 года, для их внесения в обобщенную базу данных кодов ІМЕІ.

Т.е., с 1 сентября 2009 г., согласно вышеприведенному решению, регистрация в сетях операторов кодов IMEI мобильных телефонов, которые были украдены, находятся в розыске, нелегально ввезены в Украину или не зарегистрированы в базе данных УГЦР, приведет к соответствующим последствиям – вплоть до отключения таких мобильных телефонов операторами сетей мобильной связи. Телефоны, зарегистрированные операторами до 1 сентября 2009 года, считаются легальными.

В то же время, как сообщал УНИАН, операторы мобильной связи обратились в НКРС с просьбой о переносе сроков внедрения автоматической системы учета телефонов в сетях операторов до конца 2009 года в связи с тем, что внедрение таких систем требует времени и денег, а пока не определены технические требования к таким системам и пр. НКРС пока не приняла решения по данным обращениям, и пока передача кодов IMEI легальных телефонов, зарегистрированных в базе данных УГЦР, производится в ручном режиме.

IMEI - международный идентификатор мобильного оборудования, который состоит из 15 цифр и является уникальным для каждого мобильного телефона. Код устанавливается на заводе при изготовлении телефона и служит для его идентификации в сети оператора.

Решениями НКРС предусмотрено, что, начиная с 31 июля т.г., операторы мобильной связи будут осуществлять подключение лишь тех новых телефонов, коды IMEI которых зарегистрированы в обобщенной базе данных УГЦР.