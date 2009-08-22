Составлен рейтинг "100 самых грязных сайтов"

Антивирусная компания Symantec опубликовала рейтинг "Самых грязных сайтов". В список вошли сто веб-сайтов, представляющих наибольшую угрозу для безопасности компьютера по состоянию на август 2009 года. Рейтинг составлен по данным сервиса Norton Safe Web, сообщается в пресс-релизе.

42 сайта из списка оказались действительно "грязными" и содержат непристойный контент. Тематика остальных отличается большим разнообразием - юридические услуги, продажи продуктов питания и электроники, фигурное катание и охота на оленей. Но все они представляют очень серьезную угрозу.

Простое посещение подобного сайта подвергнет безопасность компьютера испытанию. Необязательно даже нажимать на ссылки или загружать файлы, чтобы подвергнуться заражению вирусами и открыть злоумышленникам доступ к личной информации и банковским данным, утверждает Symantec.

Из всех обнаруженных сервисом Norton Safe Web вредоносных сайтов каждый в среднем содержит 23 угрозы. Но среди ста самых опасных в мире каждый располагает в среднем 18 тысячами способов нанести вред. Среди этих угроз вирусы, черви, трояны, шпионы, руткиты и другие вредоносные программы, которые используют различные уязвимости операционной системы и браузера. 75 сайтов из первой сотни заражают компьютеры посетителей на протяжении более полугода.

По данным Symantec, в 2008 году наибольшее количество новых заражений вирусами происходило при посещении веб-сайтов.

Лента.ру