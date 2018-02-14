Первое солнечное затмение в 2018: как астрономическое явление повлияет на Землю (видео)
18:42, 14 февраля 2018Наука и IT
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Астрологи видят больше позитива от солнечного затмения, минус только в том, что болит голова.
Солнечное затмение состоится 15 февраля / Скриншот
Уже завтра, 15 февраля, затмение Солнца можно будет увидеть только на юге Америки и в Антарктиде.
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Однако изменение самочувствия почувствует весь мир. Астрологи предвещают положительную энергетику на три дня. Говорят, в голову будут приходить хорошие идеи, которые лучше записывать.
Минус только в том, что даже от хороших мыслей болит голова.
Который выплыл на землю спровоцирует солнечное затмение
Как сообщал УНИАН, сразу после Дня влюбленных, 15 февраля 2018 года, состоится солнечное затмение. Оно будет первым из трех, которые состоятся в 2018 году.
Ученые отмечают, что затмение будет неполным. Солнечный диск в максимальной фазе спрячется только наполовину.
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