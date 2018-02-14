Первое солнечное затмение в 2018: как астрономическое явление повлияет на Землю (видео)

Астрологи видят больше позитива от солнечного затмения, минус только в том, что болит голова.

Уже завтра, 15 февраля, затмение Солнца можно будет увидеть только на юге Америки и в Антарктиде.

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Однако изменение самочувствия почувствует весь мир. Астрологи предвещают положительную энергетику на три дня. Говорят, в голову будут приходить хорошие идеи, которые лучше записывать.

Минус только в том, что даже от хороших мыслей болит голова.

Как сообщал УНИАН, сразу после Дня влюбленных, 15 февраля 2018 года, состоится солнечное затмение. Оно будет первым из трех, которые состоятся в 2018 году.

Ученые отмечают, что затмение будет неполным. Солнечный диск в максимальной фазе спрячется только наполовину.