Первое солнечное затмение в 2018: как астрономическое явление повлияет на Землю (видео)

18:42, 14 февраля 2018
Наука и IT
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Солнечное затмение состоится 15 февраля / Скриншот

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Однако изменение самочувствия почувствует весь мир. Астрологи предвещают положительную энергетику на три дня. Говорят, в голову будут приходить хорошие идеи, которые лучше записывать.

Минус только в том, что даже от хороших мыслей болит голова.

Как сообщал УНИАН, сразу после Дня влюбленных, 15 февраля 2018 года, состоится солнечное затмение. Оно будет первым из трех, которые состоятся в 2018 году.

Ученые отмечают, что затмение будет неполным. Солнечный диск в максимальной фазе спрячется только наполовину.

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Теги: #солнечное затмение#затмение Солнца 15 февраля