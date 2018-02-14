Затмение 15 февраля погрузит Антарктиду во тьму

Ученые отмечают, что предстоящее затмение будет неполным. Солнечный диск в максимальной фазе скроется только на половину.

Сразу после Дня влюбленных, 15 февраля 2018 года, случится солнечное затмение. Оно будет первым из трех, которые произойдут в 2018 году.

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Об этом говорится на сайте NASA. 15 февраля луна "наползет" на Антарктиду, накроет окружающий ее океан и чуть коснется Латинской Америки.

Кроме пингвинов Антарктиды, затмение увидят: Бразилия, Чили, Аргентина, Уругвай и Парагвай. Украины затмение не коснется, также как и все северное полушарие.

Ученые отмечают, что предстоящее затмение будет неполным. Солнечный диск в максимальной фазе скроется только на половину.

По киевскому времени, затмение начнется в 20:55. Максимальная фаза ожидается в 22:51.