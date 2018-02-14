Затмение 15 февраля погрузит Антарктиду во тьму

12:26, 14 февраля 2018
Наука и IT
681
Бразилия / REUTERS

Читайте такжеГолубое кровавое суперлуние в разных уголках мира: впечатляющий фоторепортаж Reuters

Об этом говорится на сайте NASA. 15 февраля луна "наползет" на Антарктиду, накроет окружающий ее океан и чуть коснется Латинской Америки. 

Кроме пингвинов Антарктиды, затмение увидят: Бразилия, Чили, Аргентина, Уругвай и Парагвай. Украины затмение не коснется, также как и все северное полушарие. 

Ученые отмечают, что предстоящее затмение будет неполным. Солнечный диск в максимальной фазе скроется только на половину. 

По киевскому времени, затмение начнется в 20:55. Максимальная фаза ожидается в 22:51.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Антарктида затмение