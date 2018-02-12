Xiaomi удалила результаты опроса, в котором "голый" Android обошел MIUI

57% пользователей предпочли Android One фирменной MIUI.

Недавно компания Xiaomi на своей странице в Twitter провела опрос среди пользователей смартфонов компании о том, какую операционную систему они предпочитают: Android One или фирменную оболочку MIUI. Судя по всему, рузультат голосования не удовлетворил представителей компании.

Читайте такжеОбнаружена новая угроза для всех Android-устройств

Как сообщает AndroidPolice, пользователи отдали предпочтение "голому" Android, не смотря на то, что он представлен только на одной модели Xiaomi Mi A1. Таким образом, голоса разделились 57% против 43%. Видимо, чтобы не дискриминировать фирмеyную оболочку компании, результаты голосования были удалены со страницы.

Напомним, смартфоны компании Xiaomi всегда славились хорошими техническими характеристиками за относительно небольшую цену. Но вот далеко не все пользователи полюбили оболочку для операционной системы от Xiaomi - MIUI. Всё поменялось с выходом в сентябре прошлого года смартфона Mi A1, который сделан при поддержке Google по программе Android One. То есть, смартфон получил "чистый" Android и поддержу обновлений системы от Google.

Как сообщал УНИАН, в Google начали разработку аналога сервиса Apple iMessage.