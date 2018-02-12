Xiaomi удалила результаты опроса, в котором "голый" Android обошел MIUI

16:23, 12 февраля 2018
Наука и IT
775
Пользователи Xiaomi предпочли

Читайте такжеОбнаружена новая угроза для всех Android-устройств

Как сообщает AndroidPolice, пользователи отдали предпочтение "голому" Android, не смотря на то, что он представлен только на одной модели Xiaomi Mi A1. Таким образом, голоса разделились 57% против 43%. Видимо, чтобы не дискриминировать фирмеyную оболочку компании, результаты голосования были удалены со страницы.

Напомним, смартфоны компании Xiaomi всегда славились хорошими техническими характеристиками за относительно небольшую цену. Но вот далеко не все пользователи полюбили оболочку для операционной системы от Xiaomi - MIUI. Всё поменялось с выходом в сентябре прошлого года смартфона Mi A1, который сделан при поддержке Google по программе Android One. То есть, смартфон получил "чистый" Android и поддержу обновлений системы от Google.

Как сообщал УНИАН, в Google начали разработку аналога сервиса Apple iMessage.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Xiaomi#Android one#MIUI vs Android One#Xiaomi Mi A1