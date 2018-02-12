В Google начали разработку аналога сервиса Apple iMessage - СМИ

В случае успеха Android-сообщения можно будет прочитать на любом устройстве.

Одной из причин, почему пользователи не переходят с iPhone на Android, эксперты называют сервис iMessage. Поэтому инженеры компании Google начали разработку аналогичного продукта для своей операционной системы.

Как сообщает Android Police, ранее Google пыталась создать сервисы, похожие на iMessage. Однако ни Hangouts, ни Google Allo не смогли повторить успеха встроенного мессенджера Apple. Поэтому компания сосредоточилась на разработке нового продукта.

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Согласно инсайдерским данным, будущий сервис будет совместим с компьютерами. Скорее всего, приложение будет выполнено в виде расширения браузера. Для того, чтобы синхронизировать компьютер и смартфон, пользователю придется отсканировать QR-код. Инженеры работают над тем, чтобы приложение было совместимо со всеми существующими браузерами. В случае успеха Android-сообщения можно будет прочитать на любом устройстве. Сервис будет работать по принципу Telegram, WhatsApp и других популярных мессенджеров.

Сообщения Android, как и любой другой Rich Communication Service, позволят передавать фото и другие документы, будут отражать статус набора текста и поддерживать возможность совершения платежей. Это будет более безопасно, чем транзакции при помощи Google-кошелька, и позволит оплачивать продукты и услуги сторонних компаний. Точная дата выхода приложения пока неизвестна.

Как сообщал УНИАН, недавно была обнаружена новая угроза для всех Android-устройств.