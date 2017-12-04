Ученые обнаружили следы множества других планет в недрах Земли

Новорожденная Земля "съела" несколько зародышей планет после ее столкновения с Тейей, прародительницей Луны, следы которых геологи нашли в древнейших породах планеты в Гренландии. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Nature Geoscience.

"Мы построили компьютерные модели того, как новорожденная Земля сталкивалась с другими небесными телами, и как их металлы и силикаты перемешивались с материей нашей планеты в то время, которое мы называем "эпохой поздней аккреции". Эти расчеты показывают, что недра Земли содержат в себе гораздо больше подобной материи, чем считали наши коллеги. Это сильно меняет историю ее эволюции", - заявил Симон Мархи (Simone Marchi) из Юго-западного исследовательского института в Боудера (США).

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Ученые полагают, что Земля столкнулась со множеством зародышей планет, весомая часть материи которых сегодня скрывается в недрах нашей планеты.

Они пришли к такому выводу, создав компьютерную модель новорожденной Солнечной системы, которую населяли не только Земля и Луна, но и множество планетизималей, "мертвых" зародышей планет, периодически сталкивавшихся с нашей планетой и другими небесными телами.

До сегодняшнего дня ученые сичитали, что Земля должна была пережить десятки или даже сотни подобных столкновений. Большая часть материи таких зародышей планет должна была испариться в космос или быть выброшена туда во время столкновения с Землей, в результате чего лишь 0,5% ее массы сегодня приходится на материю "чужих" миров.

Расчеты команды Мархи показали, что это не так. Если хотя бы небольшая часть этих планетизималей была достаточно крупной, больше 1500 километров в поперечнике, то тогда недра Земли состоят примерно на 2,5-3% из горных пород, сформировавшихся в недрах других планет.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 3 на 4 декабря Луна достигла наибольших видимых размеров за 2017 год.