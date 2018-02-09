Ученые выяснили, как безопасно есть снег

Румынский ученый решил провести исследование после того, как увидел, что дети едят снег.

Румынский университет опубликовал результаты исследования о безопасности поедания снега.

Проведенный в тому году эксперимент показал, что безопаснее всего есть снег, который выпал в течение последних 12 часов. Спустя два дня снег уже становится небезопасным, отметил Иштван Мат, профессор Венгерского университета Сапиента в Трансильвании, сообщает The Associated Press.

Мат решил провести исследование после того, как увидел, что дети едят снег.

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Ученые взяли две пробы снега – в январе и феврале, из парка и с кольцевой развязки в центральнорумынском городе Меркуря-Чук, после чего поместили его в герметично закрытые стерильные контейнеры. Затем исследователи наблюдали за процессом возникновения и размножения бактерий и плесени в емкостях.

Эксперимент проходил при температуре от минус 1,1 градуса Цельсия до минус 17,4 в одном из самых холодных городов Румынии.

Через один день в январском снеге появилось пять бактерий на миллиметр, а в февральском – этот показатель был больше, чем в четыре раза.

«У очень свежего снега очень мало бактерий. Однако через два дня там появляются десятки бактерий», – отметил Мат.

Он уточнил, что количество микроорганизмов растет из-за примесей в воздухе.

«Я никому не рекомендую есть снег. Просто говорю, что вы не заболеете, если съедите немного», – сказал он.