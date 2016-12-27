В США физик посчитал типы снежинок на Земле
21:48, 27 декабря 2016Наука и IT
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Физик Джон Нельсон из Университета штата Аризона (США) оценил число возможных типов снежинок, которые могут существовать на планете.
Обнаружить две идентичные снежинки практически невозможно. / tapeciarnia.pl
Посвященную этому подробную статью издание Popular Mechanics выпустит в январе.
Возможное количество различных снежинок, существующих в природе, по Нельсону, определяется числом с 768 нулями. Ученый полагает, что обнаружить две идентичные снежинки практически невозможно.
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Снежинка представляет собой снежный или ледяной кристалл, чаще всего имеющий форму шестиугольной пластины. Как правило снежинка образуется при сильных морозах во время десублимации — перехода водяного пара сразу в твердое состояние, минуя жидкую фазу.
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