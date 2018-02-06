Флагман HTC с 6-дюймовым экраном впервые показали на видео

15:06, 06 февраля 2018
Наука и IT
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Края экрана закруглены по бокам / скриншот

В Тайване на выставке, посвященной 5G-индустрии, был представлен новый флагманский смартфон HTC U12. Гаджет получил экран с диагональю 6 дюймов и тонкие рамки. При этом края экрана закруглены по бокам.

Об этом пишет Корреспондент.net.

Предполагается, что смартфон будет выпущен с процессором Snapdragon 845 с 6 ГБ оперативной памяти. Также предполагается, что гаджет получит защиту от влаги и пыли по стандарту IP68, а также стереодинамики и слот для карты microSD.

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Также сообщается, что устройство будет оснащено модемом Qualcomm X20 LTE, который в тестах показывает скорость загрузки на уровне 800 Мбит/с.

Ранее сообщалось, что эксперты установили популярнейший в мире смартфон. Лидировал в рейтинге iPhone X.

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Теги: #HTC U12#флагман HTC