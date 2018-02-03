YouTube будет специально отмечать государственные СМИ
02:59, 03 февраля 2018Наука и IT
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Во время демонстрации подобных видео специальная отметка будет отображаться над его названием и будет включать в себя ссылку на страницу СМИ в «Википедии».
REUTERS
Руководство YouTube сообщило о решении специально отмечать видеоролики, подготовленные государственными СМИ.
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«Наша цель - обеспечить пользователей дополнительной информацией, чтобы помочь им лучше понимать источники тех новостных материалов, которые они выбирают смотреть на YouTube», — говорится в официальном заявлении.
Во время демонстрации подобных видео специальная отметка будет отображаться над его названием и будет включать в себя ссылку на страницу СМИ в «Википедии».
Ранее сообщалось, что YouTube объявил о введении новых правил и ужесточении процесса монетизации контента.
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