В США тестируют универсальный анализ крови на рак

Ученые на шаг приблизились к одной из заветных целей мировой медицины - универсальному анализу крови на рак.

Группа ученых из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (США) испытывала метод, который выявляет восемь наиболее часто встречающихся видов рака, пишет Би-Би-Си.

Целью ученых была разработка универсального теста, который можно проходить раз в год для того, чтобы выявить раковую опухоль на ранней стадии.

Британские эксперты называют результаты захватывающими, однако некоторые считают, что пока рано делать выводы об эффективности теста.

Раковые опухоли выделяют крошечные участки мутировавших ДНК и белки-онкомаркеры в кровоток. Тест CancerSEEK ищет мутации в 16 генах, которые обычно вызывают рак, и восемь видов маркеров, которые появляются в плазме крови при уже формирующейся опухоли.

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Анализ был опробован на 1005 пациентах с раком яичников, печени, желудка, поджелудочной железы, пищевода, толстой кишки, легких и груди, который пока не распространился на другие ткани. Тест обнаружил рак в 70% случаев.

Теперь тест CancerSEEK протестируют на тех, у кого не диагностирован рак. Тогда можно будет сделать окончательные выводы о его эффективности.

Врач из медицинской школы университета Джонса Хопкинса Кристиан Томасетти говорит, что в случае с раком самое важное - ранняя диагностика.

"Это очень сильно влияет на уровень смертности", - говорит он. Чем раньше обнаружена опухоль, тем легче ее вылечить.

В пяти из восьми случаев рак просто нельзя обнаружить на ранней стадии.

У рака поджелудочной железы настолько мало симптомов и его можно обнаружить столь поздно, что четыре из пяти пациентов умирают в год постановки диагноза.

Находить опухоли на операбельной стадии - принципиально для выживания, говорит Томасетти.

Ожидается, что анализ крови дополнит другие виды диагностики, такие как маммография груди или колоноскопия толстой кишки.

Как пишет журнал Science, CancerSEEK - инновационная технология, поскольку позволяет выявить как мутировавшие участки ДНК, так и белки-онокомаркеры.

Число исследуемых белков и мутаций в тесте можно увеличивать, что позволит увидеть больше разновидностей заболевания.

Герт Аттард из Института исследования рака в Лондоне, практикующий онколог, считает подобный тест "Святым Граалем".

Однако, по его словам, все еще непонятно, что делать после того, как раковая опухоль была диагностирована.

В некоторых случаях лечение не опасной для жизни опухоли может быть даже хуже, чем постоянное наблюдение за пациентом.

Например, в случае с медленно прогрессирующим раком простаты постоянное наблюдение показало себя лучше, чем лечение.

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"Когда мы иначе диагностируем болезнь, мы не должны считать, что всем без исключения необходимо лечение", - говорит Аттард.

На доказательство того, что анализ работает в качестве метода ранней диагностики, может уйти 5-6 лет, говорит Ричард Марэ из Cancer Research UK.

"Предстоит узнать, как на результаты теста повляют другие болезни, такие как ангина или грипп", - говорит он.

"То, что анализ определяет раковую опухоль, еще не значит, что он успешно определит ее на бессимптомной стадии. Чувствительность теста к первой стадии рака в ходе исследования составила всего 40%", - говорит Пол Фаро, профессор Кембриджского университета.