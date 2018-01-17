Смертоносную средневековую чуму распространяли не крысы, а грязные люди - ученые

Согласно исследованию команды ученых из университетов Осло и Феррары, крысы не виноваты в распространении смертоносной чумы во время Черной Смерти. По их данным, "Черная Смерть", может быть «в значительной степени приписана человеческим блохам и вшам».

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

«Черная смерть» унесла около 25 миллионов жизней, что составляет более трети населения Европы, между 1347 и 1351 годами.

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Ранее считалось, что основными разносчиками болезни были крысы, песчанки, мыши и другие грызуны, носители бактерий, которые распространялись с ними. Однако, по мнению многих эпидемиологов, чума распространялась по Европе настолько быстро, что крысы просто не могли так быстро ее разнести - распространителями болезни должны были быть и человеческие паразиты.

Заражение чумой происходило при укусе блох или вшей, которые из-за антисанитарии в большом количестве распространились среди жителей средневековой Европы. Этот вывод был сделан по итогам анализа смертности жителей девяти европейских городов.

Ученые проанализировали три предположительные модели распространения чумы: разносчиками были крысы, болезнь передавалась воздушно-капельным путем или разносчиками были блохи и вши, жившие на теле и одежде людей. В 7 из 9 случаев "рабочей" оказалась модель, в которой разносчиками чумы были человеческие паразиты: человеческие блохи и вши.

Как сообщал УНИАН, ученые узнали настоящую причину гибели ацтеков. За пять лет не менее 15 млн человек или 80% населения погибло от страшной эпидемии.