Ученые узнали настоящую причину гибели ацтеков

В 1545 году ацтеки в Мексике оказались перед катастрофой. Люди умирали от высоких температур, головной боли, кровотечения из глаз, носа и рта. Смерть наступала в течение трех-четырех дней.

Об этом говорится на The guardian.

За пять лет не менее 15 млн человек или 80% населения погибло от эпидемии, которую местные назвали "коколицтли", что означает на языке ацтеков морская болезнь.

Однако этот вывод был подвергнут сомнению через 500 лет. Ученые проанализировали пробы ДНК из зубов умерших на предмет наличия оспы, кори, паротита и "кишечной лихорадки".

"В 1545-1550 годах морская болезнь была одной из многих эпидемий, которые атаковали Мексику после прибытия европейцев, однако она является второй из трех самых страшных эпидемий, которая была самой разрушительной и привела к наибольшему количеству человеческих жертв. Причину этой эпидемии обсуждали на протяжении столетия историки, и теперь мы можем предоставить прямые доказательства использовав древнюю ДНК, чтобы решить давние исторические вопросы", - сказал Ашилд Вагене из немецкого Университета Тюбинген.

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Вспышка этой болезни считается одной из самых опасных эпидемий в истории человечества, приближаясь к бубонной чумы Черной смерти, которая атаковала около половины населения Западной Европы, а именно 25 миллионов.

Европейские колонисты распространили болезни, когда прибыли в Новый мир. В 1545 году из-за коколицтли на территории современной Мексики и части Гватемалы погибли примерно 5-8 миллионов людей.

С 1576 до 1578 лет болезнью было убито половину населения.

"В городах и небольших городках вырывали большие канавы и с утра до заката священники не делали ничего, кроме того, что выносили трупы и зарывали их", - говорится в истории Францисканцев Фрея Хуана де Торкумеди.

Ученые сейчас утверждают, что они, наверное, разоблачили виновника смертей. Анализируя ДНК 29 скелетов людей, которые нашли на кладбище, где хоронили умерших от коколитцли специалисты нашли следы бактерии Salmonella enterica, которая является разновидностью Paratyphi C.

Она известна тем, что вызывает кишечную лихорадку, примером которой является брюшной тиф.

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Много штаммов сальмонеллы распространяются через зараженную пищу или воду, и, возможно, в те времена бактерия прибыла в Мексику с одомашненными животными, завезенными испанцами, сообщила исследовательская группа.

Salmonella enterica была представлена в Европе в Средние века.

"Мы протестировали все бактериальные патогены и вирусы ДНК, в которых известные геномные данные и были обнаружены только ростки сальмонеллы", - сказал соавтор исследования Александр Гербиг. Возможно, некоторые возбудители были или невыявленные, либо совсем неизвестные.

"Мы не можем с уверенностью сказать, что Salmonella enterica является причиной эпидемии коколицтли. Мы считаем, что ее следует считать главным вероятным основанием", - сказал член группы Кирстен Босс.