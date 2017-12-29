Apple извинилась за замедление работы старых моделей iPhone

Apple публично извинилась перед своими потребителями за замедление работы старых моделей iPhone. Открытое письмо опубликовано на сайте американской компании.

"Мы знаем, что некоторые из вас чувствуют, будто Apple подвела вас. Мы приносим извинения. Прежде всего, мы никогда не делали и никогда не будем делать что-либо, чтобы умышленно сократить срок службы любого продукта Apple", – сказано в обращении.

В компании такие меры объяснили необходимостью продлить работу батарей смартфонов. Для того, чтобы пользователи узнали больше о перезаряжаемых аккумуляторах и факторах, которые влияют на их работу, на сайте Apple запустили специальную страницу с объяснениями.

Читайте такжеНа Apple подали в суд за намеренное замедление iPhone

Также компания объявила о снижении стоимости замены аккумулятора без гарантии – c 79 до 29 долл. – для пользователей iPhone 6 и более новых моделей. Поменять батарею со скидкой можно будет начиная с конца января и до декабря 2018 года, в компании обещают, что сделать это можно будет во всем мире. Отмечается, что телефоны возвращаются к нормальному режиму работы после замены батареи.

В начале 2018 года Apple обещает выпустить обновление для операционной системы iOS, которое должно дать пользователям больше информации о производительности батареи iPhone.

Ранее компания Apple призналась, что снижает производительность предыдущих поколений iPhone на более новых операционных системах iOS для продления срока работы телефона и удобства пользователей.