Apple снизил цены на iPhone

Apple Inc. объявил о снижении цен на свои популярные медиафоны iPhone и компьютеры Mac, чтобы расширить свой рынок в условиях мирового кризиса, передает Reuters .

Теперь самый дешевый iPhone будет продаваться по цене $99, а не $199 за штуку, заявила компания.

Дополнительной причиной решения Apple является ужесточение конкуренции на рынке медиафонов и смартфонов с появлением аналогов iPhone по более низким ценам.

Аналитики считают, что после снижения цен продажи дешевых моделей iPhone могут вырасти вдвое.

Apple заявил, что на сегодняшний день было продано более 40 миллионов телефонов iPhone и музыкальных проигрывателей iPod Touch.

Газета.ру