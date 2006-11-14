Экипажу МКС разрешат мусорить на орбите?!

Экипажу Международной космической станции могут разрешить выбрасывать мусор прямо за борт орбитального комплекса, сообщает New Scientist со ссылкой на журнал Advances in Space Research. Отработавшее оборудование и отходы планируется отстреливать от МКС, с тем, чтобы мусор не повредил станцию.

"Мы понимаем, что выбрасывать предметы – это не совсем то, что стоило бы делать", - заявил Николас Джонсон, руководитель программы по работе с космическим мусором в космическом центре Джонсона в Хьюстоне.

Новую стратегию обращения с мусором в NASA начали разрабатывать после аварии космического челнока Columbia. Тогда, из-за прекращения рейсов шаттлов к МКС, ее пространство стало заполняться отработанными материалами.

Сейчас полеты шаттлов возобновились, но американское агентство предлагает всё же иногда пользоваться космическим пространством для утилизации мусора, который опасно возвращать на Землю. Соответствующий план действий может быть принят, если его одобрят партнеры NASA по МКС – космические агентства России и Европы.

Планируется, что выбрасывать за борт будут крупные объекты – например, полутонные контейнеры с санитарными отходами. Такая тактика предлагается потому, что за большими предметами на орбите легче проследить.

Лента.ру