Не взлетим, так поплаваем: названа причина падения российских спутников в Атлантический океан

Российский разгонный блок "Фрегат" в связке с 19 спутниками мог упасть на Землю из-за неисправности аппаратуры ГЛОНАСС, которая должна повышать точность выведения разгонным блоком спутников.

Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"По предварительным данным, произошла техническая неисправность в аппаратуре спутниковой навигации, которая установлена на разгонном блоке, работает по сигналу ГЛОНАСС и GPS и повышает точность выведения "Фрегатом" космических аппаратов на целевые орбиты", - сказал собеседник агентства.

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Он уточнил, что в результате этого после отделения от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б" разгонный блок был неправильно сориентирован, вошел в плотные слои атмосферы и упал в Атлантический океан.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 космическими аппаратами стартовала с космодрома Восточный во вторник. По данным "Роскосмоса", российский спутник "Метеор-М" №2-1 был успешно выведен на промежуточную орбиту, однако в ходе планового первого сеанса установить связь с ним не удалось.

Ранее источник Интерфакса сообщал, что, по предварительным данным, возникла ошибка в полетном задании ракеты-носителя и разгонного блока "Фрегат", в результате чего первый импульс был выдан не в той ориентации, которая необходима, поэтому разгонный блок вместе со спутником вошел в атмосферу и упал в Атлантический океан.