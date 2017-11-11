Orbital за считанные секунды до старта перенесла запуск космического грузовика

Компания Orbital АТК сегодня за считанные секунды до старта перенесла запуск космического грузовика Cygnus ракетой-носителем Antares, передает радио Свобода. Пуск был запланирован на 14:37 по киевскому времени с острова Уоллопс в американском штате Вирджиния. Следующий пуск возможен в 14:14 по Киеву в воскресенье, 12 ноября.

Читайте такжеКосмический корабль Cygnus, запущенный ракетоносителем с украинским двигателем, прибыл на МКСНовый запуск станет восьмым для компании Orbital АТК, которая имеет контракт на сумму $1,9 млрд с NASA. Контракт предусматривает поставки грузов на Международную космическую станцию (МКС) на протяжении нескольких лет.

В этот раз беспилотный корабль Cygnus должен был доставить на МКС более трех тонн продовольствия и оборудования.

Если запуск состоится в ближайшее время, как запланировано, грузовик должен прибыть к орбитальному коплексу 13 ноября. В настоящее время на МКС работают трое американцев, один итальянец и двое россиян.