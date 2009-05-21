Папа Римский призвал активнее использовать интернет

Папа Римский Бенедикт XVI призвал молодых католиков активнее использовать интернет для популяризации церкви, сообщает AP.

Понтифик подчеркнул, что интернет изменил способ распространения информации, а также отношения между людьми. Бенедикт XVI считает, что молодежь должна активнее использовать Сеть для донесения до людей религиозных ценностей с целью улучшения человеческих взаимоотношений.