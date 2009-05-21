Папа Римский призвал активнее использовать интернет

01:10, 21 мая 2009
Наука и IT
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Для популяризации церкви

Папа Римский Бенедикт XVI призвал молодых католиков активнее использовать интернет для популяризации церкви, сообщает AP.

Понтифик подчеркнул, что интернет изменил способ распространения информации, а также отношения между людьми. Бенедикт XVI считает, что молодежь должна активнее использовать Сеть для донесения до людей религиозных ценностей с целью улучшения человеческих взаимоотношений.

 

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