Папа Римский призвал активнее использовать интернет
01:10, 21 мая 2009Наука и IT
1047 0
Для популяризации церкви
Папа Римский Бенедикт XVI призвал молодых католиков активнее использовать интернет для популяризации церкви, сообщает AP.
Понтифик подчеркнул, что интернет изменил способ распространения информации, а также отношения между людьми. Бенедикт XVI считает, что молодежь должна активнее использовать Сеть для донесения до людей религиозных ценностей с целью улучшения человеческих взаимоотношений.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter