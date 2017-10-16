Ученые утверждают, что более 30 тысяч исследований клеток могут быть ошибочными

Результаты более 30 тыс. научных работ в области медицины могут быть некорректными из-за путаницы в клеточных линиях, выяснили ученые из Университета Неймегена в Нидерландах. Исследование было опубликовано в журнале PLOS ONE, как сообщает "Газета.ру".

Вполне вероятно, что клеточные линии, которые использовались в этих исследованиях, были идентифицированы неверно из-за загрязнения так называемыми бессмертным и клетками – т. е. теми, которые способны делиться бесконечно.

Так, известны случаи, когда ученые публиковали исследование, посвященное раку легких, а впоследствии оказывалось, что они работали с клетками печени. Или, например, вместо человеческих клеток использовались клетки мыши.

Читайте такжеПри нехватке сна мозг начинает "пожирать" собственные клетки и ткани - ученые

Используя информацию об уже известных перепутанных клеточных линиях, исследователи выяснили, что с 1950-х годов они были использованы примерно в 33 тыс. публикаций.

Когда клетки помещаются в питательную среду, они какое-то время не делятся или делятся очень слабо. Единственная клетка, привнесенная в этот период извне, может незаметно для ученых разрастись сильнее исследуемой культуры. По оценкам исследователей, результаты до 36% работ, где исследовались клеточные культуры, могут быть ошибочны.