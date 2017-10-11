NASA протестирует "систему оповещения" на пролетающем рядом с Землей астероиде

Ученые NASA используют пролетающий мимо Земли астероид 2012 TC4 для тестирования системы, которая оповещает о приближающихся астероидах, сообщает Дождь со ссылкой на BBC.

Астероид приблизится к Земле на расстояние около 42 000 километров. Ученые NASA говорят, что риска столкновения астероида с Землей нет.

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Мониторить его перемещение будет «глобальная сеть телескопов», пишет BBC. Пол Ходас, менеджер центра NASA по изучению околоземных объектов, рассказал, что система будет наблюдать за астероидом, фиксировать его параметры и вычислять, «насколько далеко он зайдет». Это необходимо, отметил он, на случай, если когда-либо Земле будет угрожать столкновение с каким-нибудь другим астероидом.

«Программы поиска NASA становятся все лучше и лучше при обнаружении астероидов», — отметил Ходас. По его словам, первоочередной задачей было найти крупные астероиды. В настоящее время NASA обнаружила уже 95% астероидов, диаметр которых составляет километр и больше; они способны вызвать «глобальную катастрофу». Также он сообщил, что ученые ищут и мелкие астероиды. По его словам, они походят для того, чтобы совершенствовать техники по отслеживанию небесных тел.

По словам Ходаса, если бы ученые знали о приближении астероида за «пять или десять лет», то смогли бы сбить его с «курса на столкновение».

Об астероиде под названием 2012 TC4, который пролетит над Землей 12 октября, говорится уже несколько лет. В 2015 году издание astrowatch.net сообщало, что его размер может достигать 40 метров. Тогда ученые допускали, что астероид может столкнуться с планетой. В последний раз этот астероид пролетал мимо Земли в 2012 году.

В 2016 году стало известно, что NASA собирается испытать зонд, который предназначен для того, чтобы отклонять астероиды с опасных орбит путем ударного взаимодействия. Эксперимент DART (Double Asteroid Redirection Test) предполагает, что зонд бьет по астероиду, чтобы слегка изменить его орбиту. Тогда сообщалось, что система сможет немного изменить скорость космического тела, но если это сделать задолго до предполагаемого падения на Землю, то столкновения удастся избежать. NASA одобрила конструкцию зонда 23 июня 2016 года.