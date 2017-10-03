Журналисты выяснили, на что готовы украинцы ради нового iPhone (видео)

Легендарный Apple выстрелил сразу двумя дорогими новинками, чем вызвал ажиотаж среди "яблочных" фанатов. Поэтому журналисты программы "Гроші" решили выяснить, на что готовы простые украинцы ради новенького iPhone, и узнать прайс контрабандистов.

Так, сначала решили разместить объявление в интернете о замене крышки на iPhone 7 на такую же деталь от нового - iPhone 8. Первого клиента долго ждать не пришлось.

"Каждый год "яблочная" контрабанда прорывает украинскую границу в колоссальных масштабах. Но это опасно тем, что покупатель такого товара не получает гарантийного обслуживания, заложенного в цену", - говорится в сюжете.

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Источник "Грошей" рассказал, что большинство iPhone завезены на территорию нашей страны незаконно - 50-65%. При этом такса на нелегальный импорт очень выгодна для обеих сторон.

"Контрабандисты в первую очередь решают вопросы с таможенниками. Стоимость провоза одного контрабандного iPhone через сухопутную границу Украины составляет примерно 15 долларов", - рассказал инсайдер.

Также в коррупционную игру могут вступить и местные органы, среди которых - налоговая. И в нашей стране такие действия не считаются преступными. Все, что светит "айфонному" мафиози, - штраф, максимум которого может достичь 17 тысяч гривень.

А если подсчитать заработки черных торговцев "яблочными" товарами, то на каждом iPhone можно заработать до 30 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в пункте пропуска "Борисполь" сотрудники ГФС изъяли 21 мобильный телефон iPhone 8, который незаконно перемещали через таможенную границу Украины.