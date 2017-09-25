В Украине обнаружили контрабанду iPhone 8

В пункте пропуска "Борисполь" сотрудники ГФС изъяли 21 мобильный телефон iPhone 8, который незаконно перемещали через таможенную границу Украины. Об этом сообщили территориальные органы Госфискальной службы в Киевской области.

Так, 11 мобильных телефонов iPhone 8+ и 10 мобильных телефонов iPhone 8 с нарушением таможенных правил пытался ввезти украинец, прилетевший из США транзитом через Германию.

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"Для прохождения таможенного контроля гражданин избрал упрощенную систему "зеленый коридор", чем засвидетельствовал, что не имеет предметов, обязательных к декларированию, либо ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что телефоны были обнаружены во время проверки багажа авиапассажиров с помощью технических средств таможенного контроля.

Как сообщали СМИ, некоторые отечественные интернет-площадки уже принимают предварительные заказы на iPhone 8. Потенциальных покупателей просят внести предоплату в размере $2,3 тыс., но при этом говорят, что "сумма неточная".