Билл Гейтс назвал единственную ошибку в Microsoft, о которой он жалеет

Основатель Microsoft признался, что единственной ошибкой, о которой он серьезно жалеет, было изобретение команды Ctrl+Alt+Del. Об этом он рассказал на глобальном бизнес-форуме компании Bloomberg в Нью-Йорке, передает Би-би-си со ссылкой на Times.

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Уже давно очевидно, признался Гейтс, что многочисленным пользователям компьютеров было бы значительно удобнее иметь одну кнопку вместо не слишком удобно расположенной на клавиатуре комбинации.

Еще несколько лет назад Гейтс обвинял в появлении неудобной комбинации дизайнеров клавиатуры из IBM, но те настаивали и настаивают на том, что это было сделано ради удобства программистов и системных инженеров.

Как сообщал УНИАН, Microsoft начнет поставки шлемов дополненной реальности вместе с осенним большим обновлением Windows, назначенным на 17 октября.