Microsoft назвала дату выхода шлемов смешанной реальности
20:48, 02 сентября 2017Наука и IT
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С помощью шлема можно загружать игры, приложения из Windows Store, а также использовать возможности HoloLens.
Хэдсеты для смешанной реальности Windows выпустят Acer, Dell, HP и Lenovo / фото windows.com
Microsoft начнет поставки шлемов дополненной реальности вместе с осенним большим обновлением Windows, назначенным на 17 октября.
Об этом сообщается в блоге компании, передает republic.
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В этот день выйдет Windows 10 Fall Creators Update, предыдущее большое обновление операционной системы Microsoft вышло в апреле.
Хэдсеты для смешанной реальности Windows выпустят Acer, Dell, HP и Lenovo.
С помощью шлема можно загружать игры, приложения из Windows Store, а также использовать возможности HoloLens.
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