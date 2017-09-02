Microsoft назвала дату выхода шлемов смешанной реальности

Microsoft начнет поставки шлемов дополненной реальности вместе с осенним большим обновлением Windows, назначенным на 17 октября.

Об этом сообщается в блоге компании, передает republic.

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В этот день выйдет Windows 10 Fall Creators Update, предыдущее большое обновление операционной системы Microsoft вышло в апреле.

Хэдсеты для смешанной реальности Windows выпустят Acer, Dell, HP и Lenovo.

С помощью шлема можно загружать игры, приложения из Windows Store, а также использовать возможности HoloLens.