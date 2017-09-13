iPhone 8 и iPhone Х: СМИ узнали, когда и по каким ценам новинки появятся в Украине

12 сентября состоялась мировая премьера долгожданной новинки от компании Apple - iPhone 8 и iPhone Х. В продаже они появятся 22 сентября и 3 ноября соответственно.

Озвучены и цены, по которым они будут продаваться в США, - 699 за iPhone 8, 799 за iPhone 8+ и 999 за iPhone Х. "Страна" узнала, когда и по каким ценам эти новинки окажутся у нас.

Точную дату, когда iPhone 8 появится в отечественных магазинах, эксперты не называют. В компании "Asbis Украина", которая является официальным поставщиком iPhone в нашу страну, этот вопрос пока не комментируют.

Управляющий партнер F.ua "Тот самый магазин" Дмитрий Покотило рассказал, что, по опыту прошлых премьер, ожидать официальный новый iPhone 8 в Украине можно ориентировочно в октябре. А iPhone Х - в ноябре.

Но особо нетерпеливые украинцы смогут купить новинку намного раньше, отмечают журналисты.

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"Серые импортеры привезут iPhone уже через несколько дней после первых продаж в США", - предположил Покотило.

Маркетинг- директор группы компаний "Алло" Евгений Резуев считает, что серые iPhone появятся у нас уже через 1-2 дня после мировой премьеры, то есть, уже на этой неделе.

"По официальным поставкам мы в приоритетах Apple – в третьем эшелоне. В первом – США и европейские страны с высоким уровнем продаж смартфонов, скажем, Германия. Во втором – государства с менее развитым спросом на гаджеты, скажем, восточноевропейские", - пояснил эксперт.

Серые iPhone к нам везут из США или Европы. При этом часть телефонов заточены под конкретного мобильного оператора, поэтому в Украине их дополнительно "разлочивают". "Были случаи, когда в телефоне даже оставалась сим-карта "родного" оператора", - рассказывает Резуев.

"Мы ожидаем старта продаж в октябре и цена предварительно 25 тыс. 999 гривен и 29 тыс. 999 гривен за iPhone 8 и 8+ соответственно. iPhone Х будет стоить 37 тыс. 999 гривен, в продажу поступят в ноябре", - заявили в сети магазинов "Цитрус".

Но до того момента, когда новые iPhone начнут продаваться в магазинах, их цена на "сером" рынке будет гораздо выше.

Как удалось выяснить журналистам, некоторые отечественные интернет-площадки уже принимают предзаказы на iPhone 8. Потенциальных покупателей просят внести предоплату в размере $2,3 тыс., но при этом говорят, что "сумма неточная" и обещают сделать перерасчет "после официальной премьеры".

Ориентировочная дата поставки – 15-16 сентября, впрочем, и тут продавцы оставляют себе пространство для маневра, оговаривая, что сроки могут корректироваться. Официальные продавцы предзаказы пока не принимают.

Как сообщал УНИАН, американская корпорация Apple 12 сентября провела презентацию, на которой показала новое поколение iPhone и следующее обновление iOS под номером 11.