Завершилась грандиозная миссия зонда Cassini: история его путешествия в космос (видео)

Сегодня завершилась грандиозная миссия зонда Cassini. Зонд передал на Землю последние фото и сгорел над Сатурном. Космический аппарат для изучения Сатурна был запущен 15 октября 1997 года. Он летел до планеты 7 лет и находился на ее орбите 13 лет. Миссия была рассчитана до 2008 года, но дважды продлевалась.

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Последний сигнал Cassini шел до Земли около 83 минут. Связь с ним прервалась по плану – около 14:55 по Киеву. Сотрудники NASA очень эмоционально встретили завершения миссии.

«Cassini показал нам красоту Сатурна. Это раскрыло лучшую сторону нас. Теперь он стал частью планеты, которую изучал. А нам пора продолжать исследования», - отметили сотрудники NASA, которые работали над проектом в течение 20 лет.

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