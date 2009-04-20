Индия отправила в космос спутник-шпион

Индийская ракета-носитель PSLV с двумя спутниками дистанционного зондирования Земли в понедельник утром стартовала с космодрома имени Сатиша Дхавана в Шрихарикоте у побережья Бенгальского залива.

Запуск транслировался в прямом эфире государственного телевидения.

Ракета, оснащенная новой модернизированной индийской авионикой, благополучно оторвалась от земли в 6.45 местного времени. Первый спутник, RISAT-2, отделился от ракеты через 18 минут 20 секунд после старта. "RISAT-2 спутник для построения радиолокационного изображения, способный получать снимки земной поверхности днем, ночью и в облачную погоду", - говорится в пресс-релизе Индийской организации космических исследований (ИСРО). Комментируя назначение космического аппарата, ИСРО указывает, что "этот спутник улучшит возможности по наблюдению за Землей, особенно во время наводнений, оползней и поможет в ликвидации последствий природных катаклизмов". Эксперты, однако уверены, что созданный с участием Израиля RISAT-2 является спутником-шпионом. Поводом для такого предположения стала установка на 300-килограммовом спутнике израильской РЛС с синтезированной апертурой, которая позволяет аппарату выполнять разведывательные функции. Второй аппарат, 40-килограммовый экспериментальный микроспутник связи ANUSAT, разработали студенты индийского Университета Анна в Ченнаи. "ANUSAT продемонстрирует технологические возможности, связанные с хранением и пересылкой сообщений", - говорится в сообщении ИСРО. Индия является одним из лидеров на рынке дистанционного зондирования Земли и активно развивает свою космическую отрасль. В октябре 2008 года ИСРО запустила в первый индийский лунный зонд, который занимается изучением лунной поверхности.

РИА Новости