С МКС запустили первый спутник, напечатанный на 3D-принтере (видео)
11:24, 18 августа 2017Наука и IT
760 0
В НАСА надеются, что 3D-принтеры помогут вывести внеземные исследования на новый уровень.
Із МКС запустили перший супутник, надрукований на 3D принтері
С МКС запустили первый спутник, напечатанный на 3D-принтере. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Весит он около пяти килограммов, однако должен выдержать нелегкие космические условия труда. В НАСА надеются, что 3D-принтеры помогут вывести внеземные исследования на новый уровень.
Читайте такжеИз Новой Зеландии в космос запустили ракету с двигателем, напечатанным на 3D-принтере (фото, видео)
Благодаря этой технологии теоретически можно не везти сложное оборудование с Земли, а строить его прямо на орбите.
Как сообщал УНИАН, ранее была совершена первая квантовая телепортация с Земли на орбиту.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter