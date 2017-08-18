С МКС запустили первый спутник, напечатанный на 3D-принтере (видео)

С МКС запустили первый спутник, напечатанный на 3D-принтере. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Весит он около пяти килограммов, однако должен выдержать нелегкие космические условия труда. В НАСА надеются, что 3D-принтеры помогут вывести внеземные исследования на новый уровень.

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Благодаря этой технологии теоретически можно не везти сложное оборудование с Земли, а строить его прямо на орбите.

Как сообщал УНИАН, ранее была совершена первая квантовая телепортация с Земли на орбиту.