Японские компании хотят нанять больше иностранных программистов

Японские компании намерены увеличить число разработчиков программного обеспечения для персональных компьютеров, нанятых в Индии и Китае.

Как пишет экономическая газета "Нихон кэйдзай", компании наращивают персонал из числа нанятых на месте в обеих странах, от разработки простейших компьютерных программ некоторых из них намерены перейти, используя местных программистов, к изготовлению компьютерного обеспечения средней сложности, привлекать их к созданию программного обеспечения для мобильных телефонов.

Основной причиной подобных изменений в кадровой политике газета называет, прежде всего, значительную дешевизну рабочей силы в Китае и Индии в сравнении с японской.

Так, в Индии компьютерным программистам выплачивают 70-80%, а в Китае - 50% от той зарплаты, которую получают специалисты одинакового с ними уровня в Японии.

РИА "Новости"