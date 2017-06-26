Спутник Gaia открыл шесть звезд, "удирающих" из нашей галактики

Технологии искусственного интеллекта позволили космическому аппарату Gaia обнаружить шесть звезд, вылетающих из центра нашей галактики Млечный путь. Полученные данные могут пролить свет на свойства наименее изученной области галактики, сообщает пресс-служба Европейского космического агентства.

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Звезды галактики имеют различные скорости вращения относительно ее центра, зависящие от расстояния до него. Так, скорость Солнца составляет 220 км/с, средняя скорость звезд в гало – 150 км/с. Новый класс убегающих звезд, чьи скорости на сотни километров в секунду превышают средние, были обнаружены десять лет назад.

Теперь же при помощи телескопа Gaia были найдены еще шесть таких звезд. «Эти суперскоростные звезды чрезвычайно важны для изучения всей структуры Млечного пути», — сказала Елена Росси, которая презентовала открытия на прошедшей в Чехии европейской неделе астрономии.