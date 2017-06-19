Ученые проверят существование инопланетной цивилизации в Млечном Пути
Ученые доказали существование инопланетной цивилизации математическим путем.
Специалисты из Соединенных Штатов утверждают, что в ходе исследования доказали существование в районе Млечного Пути высокотехнологичной цивилизации, способной выйти на контакт с землянами.
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Специалисты модифицировали уравнение Дрейка, которое представляет собой равенство, с одной стороны которого находится произведение семи множителей, а с другой — число внеземных цивилизаций, передает Ura.
Ученые доказали существование инопланетной цивилизации математическим путем с помощью уравнения Дрейка, сопоставив произведение семи множителей и число внеземных цивилизаций.
На готовящиеся к запуску космические обсерватории TESS и JWST возлагается большая надежда, ведь они позволят проверить выводы работы.