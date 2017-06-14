Facebook запустит в мобильном приложении подписку на СМИ

Facebook планирует ввести подписку на СМИ прямо в своем мобильном приложении. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, передает Экономическая правда. Издатели давно ждали от соцсети запуска такой функции, отмечает издание. Подписка заработает до конца этого года.

Читайте такжеThe Guardian рассказала о правилах модерирования контента в FacebookКак сообщается, подписка будет распространяться только на тот контент, который СМИ публикуют полностью внутри Facebook - в сервисе Instant Articles. Также дискуссии идут вокруг модели монетизации - Facebook склоняется к тому, чтобы разрешать пользователям читать часть статей в месяц бесплатно, а остальные - по подписке.

Еще один вопрос, который активно обсуждается внутри компании - как Facebook будет проводить платежи по подписке и делиться выручкой с издателями. Один из вариантов - Facebook будет сам брать деньги за подписку, но все полученные от пользователей за эту услугу деньги будут оставаться у издателей. Представитель Facebook только сказал WSJ, что компания "работает с партнерами и изучает различные способы, которые помогли бы получить больше доходов от соцсети".

"Помощь издателям в продаже цифрового контента, пожалуй, самая значимая помощь, которую мог бы предоставить Facebook мировой журналистике", - считают специалисты. "Если Facebook действительно создаст успешную платформу для продажи подписки на СМИ, это полностью изменит ситуацию в медиаиндустрии», - говорят они.

Крупные издатели призвали Facebook включить подписку в Instant Articles еще до запуска этого сервиса в мае 2015 года. Но эта идея встретила большое сопротивление внутри Facebook, поскольку компания не хотела создавать препятствия между своими пользователями и контентом, говорят источники издания.