Microsoft представила самую мощную консоль в мире

Компания Microsoft представила новую консоль под названием Xbox One X, которая стала самой мощной в мире, об этом на пресс-конференции в рамках выставки Е3 заявили представители компании.

Читайте такжеMicrosoft выпустила новую операционную систему Windows 10 SРанее консоль была известна под кодовым названием Project Scorpio.

По словам представителей компании, консоль сможет запускать игры в разрешении 4К и частотой кадров в 60 fps благодаря мощности графической карты в шесть терафлопс, передает Lenta.ru. Для сравнения, производительность PS4 Pro составляет 4,2 терафлопса.

Кроме этого, Xbox One X является самой компактной приставкой Microsoft. Она будет совместима со всеми аксессуарами, доступными для Xbox One S.