Новый процессор Apple поставил абсолютный рекорд производительности

Новый мобильный процессор Apple A10X Fusion поставил абсолютный рекорд производительности в тесте AnTuTu. Об этом сообщается на сайте разработчиков.

Чип, установленный в новую модель iPad Pro, имеет шесть процессорных ядер и 12 ядер GPU. В AnTuTu он набрал более 234 тысяч баллов. Для сравнения, iPhone 7 набирает около 180 тысяч баллов, а Samsung Galaxy S8 — 200 тысяч. Также планшет поставил рекорд в тесте Geekbench с результатом около девяти тысяч очков.

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AnTuTu оценивает такие параметры, как мощность процессора, скорость оперативной памяти, графической системы и скорость работы накопителя. Программа является одним из самых популярных тестов производительности мобильных устройств.

Новые 10,5-дюймовые iPad Pro были представлены на конференции WWDC 2017 в Сан-Хосе (Калифорния). Также оно имеет 12-мегапиксельную камеру с оптической стабилизацией.