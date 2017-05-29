В США назвали возможных создателей вируса WannaCry

Авторы вируса WannaCry, заразившего компьютеры в 150 странах, вероятно, являются выходцами из южноазиатских стран.

Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на американскую разведку.

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К такому выводу, по данным издания, пришли специалисты, которые провели лингвистическую экспертизу вредоносного программного обеспечения. По их предположению, оно было написано китайскоязычными людьми с южными диалектами.

Один из использованных в первичном коде терминов характерен для южных областей Китая, а также Гонконга, Тайваня и Сингапура, отмечают исследователи. Им также удалось установить, что изначально код был написан на китайском языке, а затем переведен на английский.

Специалисты утверждают, что «твердо уверены» в своих выводах. В более ранних отчетах, основанных на анализе кода, предполагалось, что за вирусной атакой стоят северокорейские программисты.

Напомним, в последние дни программа-вымогатель WannaCry заблокировала не менее 200 тыс. компьютеров в 150 странах. WannaCry шифрует файлы, после чего их становится невозможно использовать. Для разблокировки от жертв требуют "выкуп" - от 200 до 600 долларов, который нужно перевести на указанные счета в биткоинах.